Tygodniowy przegląd prasy 22.10.2023: Olecko, 15.10-21.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Przegląd tygodnia: Olecko, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czwartek 19 października 2023 roku, w ramach 44. edycji "Sztamy", Teatr Delikates ponownie zagościł na deskach Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" w Olecku, tym razem zagrał spektakl "Jak Czesiek i Wiesiek oddali księżyc".

W dniach 19-21 października 2023 r. w Olecku, odbędzie się 44. edycja SZTAMY - Spotkań ze Sztuką.

Policjanci oleckiej komendy pracowali na miejscu wypadku drogowego do którego doszło na trasie Sajzy – Połom w gm. Świętajno. 47 – letnia pasażerka została przetransportowana do szpitala w Ełku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.