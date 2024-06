Prasówka z Olecka 25.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Będzie to już 32. edycja turnieju tenisa ziemnego, który na iławskich kortach organizuje rokrocznie Jarosław Kotewicz, znakomity niegdyś skoczek wzwyż, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. W zbliżającej się edycji turnieju Kotewicz Cup, który corocznie odbywa się na kortach przy ul. Sienkiewicza 1, zagra Agnieszka Radwańska!

Bus, którym podróżowała rodzina z sześciorgiem dzieci, wjechał do rowu przy drodze krajowej nr 59 w Zalcu i przewrócił się na bok - podała warmińsko-mazurska policja. Kierujący prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków. Wskutek tego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się na bok.