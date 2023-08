Wypadek na DK 65 koło Olecka Mateusz Bagieński

We wtorek 29 sierpnia 2023 roku, po godz. 7:00 w miejscowości Ślepie na trasie Olecko - Ełk doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.