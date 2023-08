Wypadek w Cimochach. Motocyklista zginął na miejscu

Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Przed godziną 14:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony o wypadku, w którym udział brało dwóch mężczyzn podróżujących motocyklem marki Kawasaki. Jeden z mężczyzn, tj. 33-latek, który najprawdopodobniej kierował pojazdem pomimo długich czynności reanimacyjnych poniósł śmierć na miejscu. Drugi z podróżujących jednośladem, 29-latek z rozległymi obrażeniami całego ciała został przewieziony do szpitala. Jak ustalono, na łuku drogi mężczyźni zjechali do rowu, a następnie uderzyli w słup energetyczny.

Teraz pod nadzorem prokuratora prowadzone jest śledztwo, które wyjaśni szczegółowe okoliczności wypadku.

KPP Olecko:

Apelujemy o rozwagę i ostrożność na drodze, nie tylko w okresie wakacji, kiedy zauważalnie ruch na drogach jest większy, ale i przez cały czas!

Źródło: KPP Olecko

