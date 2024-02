Kwalifikacja wojskowa w powiecie oleckim

Powiatowa Komisja Lekarska będzie miała swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego, tj. w Olecku przy ul. Kolejowej 32. Przyjmować będzie ona osoby wezwane i ochotników z terenu powiatu oleckiego. To jest z terenu:

W powiecie oleckim, kwalifikacja wojskowa odbędzie się od 19 marca 2024 r. do 2 kwietnia 2024 r.

Osoby, które podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zostaną wezwane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, za pomocą wezwań doręczanych co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązane są zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i podać przyczyny nieobecności, co umożliwi ustalenie nowego terminu stawiennictwa.