Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Olecku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Olecko, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W dniu 8 grudnia 2023 roku Olecko gościło Mammobus przy ul. Gołdapskiej 1, obok szpitala, oferując bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 45-74 lat. Inicjatywa sfinansowana została przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W okresie przedświątecznym co roku wraca problem kupowania zwierząt "pod choinkę". Niestety, pomimo wielu kampanii społecznych i artykułów na ten temat, wiele osób nadal uważa, że to dobry pomysł.

O odporność powinniśmy dbać przez cały rok, jednak zwykle robimy to dopiero w sezonie jesienno-zimowym, gdy częściej łapią nas infekcje. Jednym ze sposobów na wzmocnienie układu immunologicznego są szczepionki na odporność. Stymulują one układ odpornościowy i wspierają w walce z patogenami. Dzięki temu rzadziej lub łagodniej przechodzimy chorobę, a często także nie musimy do jej zwalczenia stosować antybiotyków. Doustne szczepionki na odporność mogą stosować zarówno dorośli, jak i dzieci. Zobacz, jak działają i kto nie może z nich skorzystać.