Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Olecko, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Olecka

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

Paczka dla Seniora to akcja, którą w powiecie oleckim już po raz trzeci organizuje Stowarzyszenie Krok po Kroku wspólnie z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Jak zweryfikować, czy moje dane logowania wyciekły i jak lepiej chronić swoje dane w Internecie. Zachęcamy do zapoznania się z poradami zespołu CERT POLSKA (CSIRT NASK).

W tym tygodniu w darknecie opublikowany został duży zbiór danych wykorzystywanych do logowania przez polskich użytkowników internetu. Zbiór zawiera loginy i hasła do popularnych serwisów takich jak: Facebook, Allegro oraz poczty elektronicznej Onet i WP.

Oleccy policjanci zatrzymali 21-latka. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności nakazem wydanym przez Sąd Rejonowy w Olecku. Do odsiadki ma 100 dni.

„Iskierki dobra” rozbłysną w najbliższą niedzielę (3.12.2023 r.) w Olecku. Kolejna edycja akcji charytatywnej odbędzie się na Placu Wolności.