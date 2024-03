Przegląd prasy z tygodnia 3.03.2024. Co działo się w Olecku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wolontariusze z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (OSW) dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku wspierali akcję Paczuszka dla Maluszka 2023. Przekazali oni zebrane artykuły do „Tęczowego Domu” Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ełku.

W hali „Lega” powstała wirtualna strzelnica. To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na trening strzelecki w bezpieczny i kontrolowany sposób. Strzelnica pozwala na symulowanie różnych sytuacji bojowych. Wszystkie trafienia są obrazowane na ekranie.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Olecko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak poinformował w środę rzecznik Portu Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski, loty czarterowe do albańskiej stolicy – Tirany, będą realizowane w każdy czwartek od 20 czerwca do 29 sierpnia 2024 roku. To druga, po tureckiej Antalyi, destynacja tego touroperatora, dostępna bezpośrednio z warmińsko-mazurskiego portu.