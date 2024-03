Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Olecku? Bądź na bieżąco

Po raz ósmy, 20 lutego 2024 r., odbył się finał Powiatowego Konkursu Sudoku, lubię to! Jego organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące (LO) im. Jana Kochanowskiego w Olecku ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Patronat nad nim objęli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Starosta Olecki i Burmistrz Olecka.

Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.