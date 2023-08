Przegląd tygodnia z 20.08.2023 w Olecku. Najważniejsze wydarzenia od 13.08 do 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Służby ratunkowe zostały zadysponowane do dwóch topiących się mężczyzn na Jeziorze Sedranki Małe. Ze wstępnych ustaleń mężczyźni w odległości 30 metrów od brzegu zniknęli pod powierzchnią wody. Jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Organizowane w całej Polsce, Pikniki Rodzinne mają promować program Rodzina 800 plus, który od Nowego Roku zastąpi obecne świadczenie 500 plus, a także zapewnić atrakcje polskim rodzinom z dziećmi - adresatom tych programów. W sobotę 19 sierpnia o godzinie 12:00 na Placu Jana Pawła II w Ełku odbył się Wielki Piknik Rodzinny 800+.

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej z ulicą Przemysłową w Giżycku. Kierujący pojazdem marki Audi uderzył w rowerzystę przejeżdżającego przez przejście dla pieszych. Straszy mężczyzna, jadący rowerem, zabrany został do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia oraz przypominają przepisy dotyczące rowerzystów.

Chociaż kobiet o wiek się nie pyta, to właśnie to interesuje użytkowników Google'a na temat Małgorzaty Potockiej. Spieszymy się z odpowiedzią oraz wieloma innymi ciekawostkami z jej życia, które było pełne miłosnych zawirowań. A to wszystko przy okazji urodzin aktorki.

15 sierpnia 2023 roku na Placu Wolności w centrum Olecka odbył się koncert piosenki żołnierskiej „Murem za polskim mundurem".