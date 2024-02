Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Olecku. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dzięki współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sierżant Łukasz Mazurkiewicz przyczynił się do przekazania Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi w Olecku darów, które zostały przekazane przez młodzież z Młodzieżowego Klubu Rozwoju "Strefa Młodych".

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Chwalęcin, w pobliżu Ornety. Wieś wzmiankowana w 1349 r., była własnością kapituły warmińskiej. Ruch pielgrzymkowy, związany ze znajdującym się tu cudownym tzw. czarnym krucyfiksem, notuje się od 1520 r. Kościół w Chwalęcinie jest jednym z czterech warmińskich sanktuariów uświęconych kultem krzyża. Jest też najmniejszym i najbardziej zapomnianym z miejsc pielgrzymkowych na Warmii. Dojedziemy tam bocznymi drogami, to miejsce jakby na krańcu świata, podobnie jak pobliski Osetnik. Niewątpliwie warto, by ujrzeć mało znane, unikalne ślady niegdysiejszej świetności Warmii.

16-letniej Julii Łajewskiej poszukują ełccy policjanci. Dziewczynka ma 172 cm wzrostu, ciemne oczy, jest szczupła. Włosy czarne do ramion. Na twarzy wyraźne ślady trądziku.

Olsztyńska społeczność zaniepokojona zaginięciem 15-letniej Leny Kapitańskiej, której ślad utracił się po jej wyjściu z domu przy ul. Puszkina w poniedziałek (05.02.2024), mobilizuje się do współpracy z policją w celu odnalezienia dziewczyny.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Zapraszamy do zapoznania się z prognozą niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych w powiecie oleckim w dniu 06.02.2024 r.

Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu przeciwko Januszowi N. Mężczyzna został zatrzymany przez służby pod koniec maja 2021 roku w związku z podejrzeniem o szpiegowanie na rzecz Federacji Rosyjskiej.

W niedzielę, 5 lutego 2024 roku na hali Lega w Olecku, odbyła się kolejna edycja turnieju piłkarskiego dla dzieci - Czarni Kids Cup pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka - Karola Sobczaka.

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.