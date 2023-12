Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Olecku. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przed nami świąteczne spotkania z dalszą lub bliższą rodziną. Okazji do sprzeczki lub ostrzejszej wymiany zdań nie zabraknie. Jak więc ugryźć się w język, przegryzając świąteczny makowiec i spędzić święta bez napiętych sytuacji? Na te pytania odpowiedział nam Psycholog - Robert Sienica.

21 grudnia, w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku odbył się Rodzinny Świąteczny Turniej tenisa stołowego. Dzieci rywalizowały między sobą, a także mamy i tatowie mieli okazję do sportowej rywalizacji, tworząc niezapomniane chwile pełne śmiechu i sportowej pasji. W turnieju wzięło udział 35 zawodników.

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż...

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si...

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Olecko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Biedronce przed świętami zrobisz zakupy do późnego wieczora. I to jakie! Szczególne, bo jeśli wybierzesz pomarańcze lub mandarynki, to Biedronka odda Ci pieniądze! Tego jeszcze nie było!