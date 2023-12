Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Olecko, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Olecka

12 potraw wigilijnych ma wróżyć nam udane miesiące nadchodzącego roku. Wszystko co znajdzie się na stole ma znaczenie symboliczne. Powoli odchodzi się od tradycji, że muszą to być konkretnie takie, a nie inne dania. Jednak jest pewna „lista” smakołyków, jakich nie powinno zabraknąć. Zapytaliśmy Olecczan: czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole?

Za każdego nakarmionego psa, OLX wyśle do schroniska 20 kg karmy. Akcja trwa do 15 grudnia.

Gdy serce bije w rytmie Miłosierdzia Bożego, a dłonie otwarte są, na pomoc bliźniemu, narodził się Anioł Miłosierdzia - Tadeusz Romanowski, dusza i serce Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, na litewskiej ziemi solecznikowskiej. Tadeusz od bardzo wielu lat, jest ikoną pomocy Kresowianom. Jak sam mówi: "Moją pracą kieruje Pan Bóg, więc daję radę". W artykule, jest kilka krótkich materiałów wideo z akcji charytatywnej przeprowadzonej przez Klub Gazety Polskiej w Ostródzie. Koniecznie doczytajcie, i zobaczcie wszystko. Później usiądźmy, i zastanówmy się nad życiowymi priorytetami. Zapraszamy w podróż do Bożego Miłosierdzia. Oprowadzi nas Tadeusz.

Stowarzyszenie Uwolnij Psa zaprasza do udziału w wyjątkowej akcji charytatywnej na rzecz Schroniska Sonieczkowo! Z 450 podopiecznych schroniska wybranych zostało 15 psów, którym każdy może sprawić świąteczną radość poprzez przygotowanie dla nich specjalnych paczek.

Adam Pietrzak - Rzecznik Lasów Państwowych w Olsztynie tłumaczy, jak postępować z dzikimi zwierzętami podczas zimy. Warmia i Mazury są niezwykle bogate w lasy. Musimy pamiętać, że siedliska leśne to nie tylko roślinność, ale przede wszystkim zwierzęta. Zima to trudny czas dla mieszkańców lasu, jednak warto powstrzymać się od celowego lub nieumyślnego dokarmiania zwierząt. O ptactwo w mieście, też trzeba dbać z głową, by mu nie zaszkodzić. Posłuchajmy rad fachowca.

