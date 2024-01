Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Olecku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Olecko, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do 31 marca 2024 r. trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. To już czwarta jego edycja.

Insp. Marek Boroń p.o. Komendanta Głównego Policji wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej organizacji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w tym roku odbędzie się w najbliższą niedzielę.

Zapraszamy do zapoznania się z ostrzeżeniami meteorologicznymi w powiecie oleckim od 26.01.2024 r. do 27.01.2024 r.