Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Olecku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dzisiejsza uroczystość nadania chorągwi Wojska Polskiego żołnierzom 2-go batalionu czołgów, była momentem wyjątkowym. Oznacza to nie tylko obecność jednostki wojskowej, ale także symbolizuje tradycję, wierność, honor i męstwo, które są nieodłącznymi wartościami wymaganymi od polskich żołnierzy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Olecku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Praktycznie nie ma dnia, aby policjanci nie jechali do stłuczki czy wypadku. Różnorodność zdarzeń odnotowanych przez oleckich funkcjonariuszy sprowadza się do jednego - jeździmy nieostrożnie. Zapraszamy na podsumowanie weekendu na drogach w powiecie oleckim.

12 września w Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku, odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne w ramach akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły". Policjantka spotkała się z dziećmi i omówiła podstawowe zasady w ruchu drogowym.

Dr. n. med. Zbigniew Purpurowicz, ceniony ordynator Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego w Olsztynie, zaprasza mężczyzn na wyjątkowy cykl bezpłatnych badań prostaty, które można porównać do troski o cenny skarb życia. Najbliższa okazja do skorzystania z tych bezcennych badań odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 września 2023, w przychodni przy ul. Kolberga 8 w Szczytnie, w godzinach od 10:00 do 14:00.

W niedzielę 10 września na polu namiotowym w Olecku odbył się Piłkarski Piknik Rodzinny zorganizowany przez klub MLKS Czarni Olecko.

Sezon 2023/2024 rozpoczął się dla sekcji tenisa stołowego MLKS Czarni Olecko niezwykle obiecująco.