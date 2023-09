Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Olecku? Bądź na bieżąco

Przegląd sierpnia 2023 w Olecku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trwa remont oświetlenia na ul. Armii Krajowej w Olecku. Jak zakomunikował nam Burmistrz Olecka - Karol Sobczak, prace mają być skończone około 15 września.

We wtorek (29 sierpnia 2023 roku) o godz. 12.00, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, spotkał się z kadrą i żołnierzami w nowo powstałym kompleksie wojskowym dywizjonu 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Olecku.

We wtorek 29 sierpnia 2023 roku, po godz. 7:00 w miejscowości Ślepie na trasie Olecko - Ełk doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.